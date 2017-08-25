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ЭКОНОМИКА РБ


САНАЦИЯ ОАО «СТРОММАШИНА» ПРОДЛЕНА ДО 2018 ГОДА
16:34 25.08.2017

Экономический суд Могилевской области рассмотрел итоги санации по делу об экономической несостоятельности ОАО «Могилевский завод «Строммашина».

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, во время заседания суд установил улучшение производственно-финансовой деятельности предприятия: значительно увеличены объемы произведенной продукции и выручки, полученной от ее реализации. С 2016 года предприятие вышло на безубыточную работу и получает чистую прибыль. Объем экспорта за январь-июнь 2017 года вырос в 2,8 раза. Погашен реестр требований кредиторов первой и второй очереди.

Вместе с тем, предприятием не в полной мере выполнен первоначально разработанный и утвержденный план санации в предусмотренные законодательными актами и решением экономического суда сроки: задолженность по реестру требований кредиторов третьей, четвертой и пятой группы не погашена.

К дате истечения срока санации собранием кредиторов должника утверждены изменения в план санации и согласовано продление срока санации ОАО Могилевский завод «Строммашина» на 12 месяцев.

По указанным причинам, с целью обеспечения стабильной и эффективной деятельности, восстановления платежеспособности завода, а также сохранения рабочих мест и социальной защищенности его работников, срок санации ОАО Могилевский завод «Строммашина» продлен судом до 28 июля 2018 года.
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