Экономический суд Могилевской области рассмотрел итоги санации по делу об экономической несостоятельности ОАО «Могилевский завод «Строммашина».

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, во время заседания суд установил улучшение производственно-финансовой деятельности предприятия: значительно увеличены объемы произведенной продукции и выручки, полученной от ее реализации. С 2016 года предприятие вышло на безубыточную работу и получает чистую прибыль. Объем экспорта за январь-июнь 2017 года вырос в 2,8 раза. Погашен реестр требований кредиторов первой и второй очереди.

Вместе с тем, предприятием не в полной мере выполнен первоначально разработанный и утвержденный план санации в предусмотренные законодательными актами и решением экономического суда сроки: задолженность по реестру требований кредиторов третьей, четвертой и пятой группы не погашена.

К дате истечения срока санации собранием кредиторов должника утверждены изменения в план санации и согласовано продление срока санации ОАО Могилевский завод «Строммашина» на 12 месяцев.

По указанным причинам, с целью обеспечения стабильной и эффективной деятельности, восстановления платежеспособности завода, а также сохранения рабочих мест и социальной защищенности его работников, срок санации ОАО Могилевский завод «Строммашина» продлен судом до 28 июля 2018 года.