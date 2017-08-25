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ЭКОНОМИКА РБ
ДЛЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ПРИОБРЕТЕНО 34 ЕДИНИЦЫ РАДИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЯ
16:00 25.08.2017
Для оснащения системы контроля радиоактивного загрязнения за первое полугодие 2017 года приобретено 34 единицы радиометрическое оборудования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям, проводятся работы по радиационному мониторингу и контролю радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных земель, атмосферного воздуха, поверхностных вод, продукции личных подсобных хозяйств, питьевой воды и объектов жилищно-коммунального хозяйства, заготавливаемого продовольственного и лекарственно-технического сырья. На эти цели направлено 100,4 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий по обеспечению деятельности Полесского государственного радиационно-экологического заповедника выделено 3,4 млн рублей. Выполняются работы по лесохозяйственной деятельности, обеспечению комплекса противопожарных мероприятий, благоустройству и охране заповедной территории, обновлению материально-технической базы и приобретению средств индивидуальной защиты, проводятся научные исследования.
Министерством образования организовано повышение квалификации 100 сотрудников служб радиационного контроля по радиоэкологии, радиометрии и радиационной безопасности в Гомельском государственном университете имени Ф. Скорины и Международном государственном экологическом институте имени А.Д. Сахарова.
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