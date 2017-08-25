Для оснащения системы контроля радиоактивного загрязнения за первое полугодие 2017 года приобретено 34 единицы радиометрическое оборудования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям, проводятся работы по радиационному мониторингу и контролю радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных земель, атмосферного воздуха, поверхностных вод, продукции личных подсобных хозяйств, питьевой воды и объектов жилищно-коммунального хозяйства, заготавливаемого продовольственного и лекарственно-технического сырья. На эти цели направлено 100,4 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по обеспечению деятельности Полесского государственного радиационно-экологического заповедника выделено 3,4 млн рублей. Выполняются работы по лесохозяйственной деятельности, обеспечению комплекса противопожарных мероприятий, благоустройству и охране заповедной территории, обновлению материально-технической базы и приобретению средств индивидуальной защиты, проводятся научные исследования.

Министерством образования организовано повышение квалификации 100 сотрудников служб радиационного контроля по радиоэкологии, радиометрии и радиационной безопасности в Гомельском государственном университете имени Ф. Скорины и Международном государственном экологическом институте имени А.Д. Сахарова.