Прокуратурой Ушачского района по обращению местного жителя проведена проверка исполнения требований законодательства о лесопользовании и об обращениях граждан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, при проведении проверки установлено, что в 2016 году Ушачским лесхозом производилась вырубка и вывоз леса возле деревни Щербенки, в результате чего была повреждена дорога, ведущая к местному кладбищу.

Вопреки требованиям законодательства о приведении в надлежащее состояние нарушенных при лесопользовании объектов дорога не была восстановлена. Это привело к многочисленным обоснованным обращениям граждан в различные государственные органы с жалобами, которые остались без удовлетворения.

По итогам проверки и внесенных прокурором Ушачского района актов прокурорского надзора 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а поврежденная работниками Ушачского лесхоза дорога полностью восстановлена.