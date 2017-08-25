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ЭКОНОМИКА РБ
ПОВРЕЖДЕННАЯ РАБОТНИКАМИ УШАЧСКОГО ЛЕСХОЗА ДОРОГА ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРОРА ВОССТАНОВЛЕНА
15:44 25.08.2017
Прокуратурой Ушачского района по обращению местного жителя проведена проверка исполнения требований законодательства о лесопользовании и об обращениях граждан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, при проведении проверки установлено, что в 2016 году Ушачским лесхозом производилась вырубка и вывоз леса возле деревни Щербенки, в результате чего была повреждена дорога, ведущая к местному кладбищу.
Вопреки требованиям законодательства о приведении в надлежащее состояние нарушенных при лесопользовании объектов дорога не была восстановлена. Это привело к многочисленным обоснованным обращениям граждан в различные государственные органы с жалобами, которые остались без удовлетворения.
По итогам проверки и внесенных прокурором Ушачского района актов прокурорского надзора 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а поврежденная работниками Ушачского лесхоза дорога полностью восстановлена.
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