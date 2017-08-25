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ЭКОНОМИКА РБ


СВЫШЕ 466 МЛН РУБЛЕЙ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО В 2017 ГОДУ НА МЕРОПРИЯТИЯ ГОСПРОГРАММЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
15:33 25.08.2017

На выполнение в 2017 году мероприятий Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года из средств республиканского бюджета планируется направить 466,2 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям, из них в I полугодии выделено 201,4 млн рублей, израсходовано 193,5 млн рублей, или 96,1% плановых ассигнований.

В бюджеты Минска и областей в первом полугодии передано в виде субвенций 155,4 млн рублей. Расходы составили 148,6 млн рублей, или 95,7% плана.

В соответствии с законом «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» нуждающимся предоставлены льготы и компенсации на сумму 57 млн рублей.

На организацию бесплатного питания 117,4 тыс. учащихся, получающих общее базовое и общее среднее образование и проживающих на загрязненных радионуклидами территориях, направлено 24 млн рублей.

Расходы на санаторно-курортное лечение и оздоровление населения составили 40,7 млн рублей. Лечение и оздоровление прошли 49,8 тыс. граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, в том числе 44,9 тыс. детей.

По состоянию на 1 июля 2017 года, в организациях здравоохранения на диспансерном учете состояло и подлежало осмотру 1525,1 тыс. человек, в том числе 254,2 тыс. детей и подростков. В I полугодии прошли осмотр 912,2 тыс. человек, в том числе – 167,5 тыс. детей и подростков.

Приобретено современное лечебное оборудование для детских реабилитационно-оздоровительных центров на общую сумму 1,7 тыс. рублей.

За счет средств местных бюджетов произведены выплаты работникам по контрактной форме найма, для организаций здравоохранения приобретено медицинское оборудование, лекарственные средства и материалы для зубопротезирования. Расходы составили 6,2 млн рублей.
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