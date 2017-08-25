Комплексный общеобразовательный тест позволит оценить знания выпускников более объективно. Такое мнение, комментируя итоги Республиканского педагогического совета, высказала директор гимназии №6 Бреста имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова Екатерина Калейчик.

По ее мнению, одним из актуальных вопросов, о котором шла речь на форуме педагогов, является предложение заменить выпускные школьные экзамены на комплексный общеобразовательный тест.

"Чтобы дать однозначный ответ, нужно видеть варианты его проведения. Конечно, с одной стороны, это более объективное оценивание знаний: ведь и в школах, и в гимназиях присутствует человеческий фактор. Но с другой стороны, это дополнительный стресс для ребенка. Хотелось бы, чтобы такое серьезное решение было вынесено на общественное обсуждение", - подчеркнула Екатерина Калейник.

Также она отметила, что не теряет своей значимости тема повышения престижа учительской профессии.

"Согласитесь, мы все в неоплатном долгу перед трудом учителя, его социальным терпением и высокой гражданской ответственностью. Такая значимая общественная роль должна поощряться признанием детей, уважением родителей и соответствующим материальным вознаграждением. Если общество поймет значимость учительской профессии в определении будущего страны, наверное, будут значительные успехи и в образовании, и в экономике", - считает директор гимназии.

На ее взгляд, сами учреждения образования должны быть заинтересованы в этом вопросе не меньше.

"Мы заинтересованы, чтобы к нам приходили молодые, грамотные и мотивированные учителя. Например, наша гимназия участвовала в инновационном проекте, направленном на выбор выпускниками педагогических специальностей. Хочу сказать, что у нас уже есть позитивные результаты", - отметила собеседница.

Как сообщает пресс-центр Минобразования, в гимназии №6 трудятся пять педагогических династий. Кроме того, за последние годы 16 выпускников учреждения образования вернулись в его стены в качестве учителей.