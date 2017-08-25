ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ ПОЗВОЛИТ ОЦЕНИТЬ ЗНАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ БОЛЕЕ ОБЪЕКТИВНО – ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ
15:16 25.08.2017

Комплексный общеобразовательный тест позволит оценить знания выпускников более объективно. Такое мнение, комментируя итоги Республиканского педагогического совета, высказала директор гимназии №6 Бреста имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова Екатерина Калейчик.

По ее мнению, одним из актуальных вопросов, о котором шла речь на форуме педагогов, является предложение заменить выпускные школьные экзамены на комплексный общеобразовательный тест.

"Чтобы дать однозначный ответ, нужно видеть варианты его проведения. Конечно, с одной стороны, это более объективное оценивание знаний: ведь и в школах, и в гимназиях присутствует человеческий фактор. Но с другой стороны, это дополнительный стресс для ребенка. Хотелось бы, чтобы такое серьезное решение было вынесено на общественное обсуждение", - подчеркнула Екатерина Калейник.

Также она отметила, что не теряет своей значимости тема повышения престижа учительской профессии.

"Согласитесь, мы все в неоплатном долгу перед трудом учителя, его социальным терпением и высокой гражданской ответственностью. Такая значимая общественная роль должна поощряться признанием детей, уважением родителей и соответствующим материальным вознаграждением. Если общество поймет значимость учительской профессии в определении будущего страны, наверное, будут значительные успехи и в образовании, и в экономике", - считает директор гимназии.

На ее взгляд, сами учреждения образования должны быть заинтересованы в этом вопросе не меньше.

"Мы заинтересованы, чтобы к нам приходили молодые, грамотные и мотивированные учителя. Например, наша гимназия участвовала в инновационном проекте, направленном на выбор выпускниками педагогических специальностей. Хочу сказать, что у нас уже есть позитивные результаты", - отметила собеседница.

Как сообщает пресс-центр Минобразования, в гимназии №6 трудятся пять педагогических династий. Кроме того, за последние годы 16 выпускников учреждения образования вернулись в его стены в качестве учителей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.08.2017
валюта курс
EUR 2.2789
USD 1.9333
RUB 3.2702
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2789 -0.0009
USD 1.9333 -0.0002
RUB 3.2702 +0.0011
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2770 2.2820
USD 1.9310 1.9350
RUB 3.2620 3.2700
подробнее

Конвертация в банках
на 25.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1830
EUR/RUB 69.6000 70.0000
USD/RUB 59.0000 59.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте