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ЭКОНОМИКА РБ
ОКОЛО ТРЕТИ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
15:05 25.08.2017
За 7 месяцев 2017 года субъекты малого и среднего бизнеса Могилевской области уплатили 206,1 млн рублей, или 33,2% от общих поступлений в бюджет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, поступления от организаций – субъектов малого и среднего предпринимательства уменьшились на 1,3% и составили 125,6 млн рублей.
Поступления от индивидуальных предпринимателей увеличились на 9,9%, ими уплачено в бюджет 28,5 млн рублей.
На 1 августа 2017 года на Могилевщине зарегистрировано 30,9 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 22,4 тыс. индивидуальных предпринимателей и 8,6 тыс. юридических лиц.
Всего за 7 месяцев 2017 года в консолидированный бюджет Могилевской области поступило 620,4 млн рублей.
Наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 200,4 млн рублей (32,3%), налогу на добавленную стоимость – 69,2 млн рублей (11,2%), налогу на прибыль – 57 млн рублей (9,2%), акцизу – 48,9 млн рублей (7,9%).
В десятку лидеров по формированию бюджета области входят РУП «Могилевэнерго» (5,9% в общих поступлениях по области), ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» (3,6%), ИЗАО «Пивоварни Хайнекен» (3%), Могилевский филиал РУП «Белтелеком» (1,9%), ОАО «Могилевхимволокно» (1,3%), филиал ООО «Евроторг» в Могилеве (1,3%), РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт» (1,2%), РУП «Могилевоблгаз» (1,1%), ОАО «Кричевцементношифер» (1%), ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения» (0,9%).
Перечисленными плательщиками за 7 месяцев 2017 года уплачено в бюджет 131,8 млн рублей, что составляет 21,2% общих поступлений в консолидированный бюджет области.
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