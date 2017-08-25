Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, обвиняемый, являясь с января 2016 года директором частного предприятия, оказывающего услуги по строительству каркасных и брусовых домов, завладел деньгами жителей Минской области и иных регионов.

Информацию и контакты о деятельности фирмы пострадавшие в основном находили в интернете и связывались напрямую с директором. К заказчикам последний приезжал на участок, где оговаривался проект на строительство и монтаж садово-дачного домокомплекта и заключался договор строительного подряда или купли-продажи. Под предлогом выполнения первоначальных работ по заключенным сделкам мужчина с граждан брал предоплату. Создавая видимость строительства и пользуясь доверчивостью клиентов, в последующем свои обязательства не выполнял и деньги не возвращал.

Следствие располагает данными о 30 гражданах, которым частично или в полном объеме не были оказаны услуги согласно заключенным договорам. Общая сумма причиненного ущерба может составить более 100 тыс. рублей.

Директору фирмы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 209 (завладение имуществом путём обмана, совершённое повторно, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Принимая во внимание, что обвиняемый может совершить новое преступление и скрыться от органа уголовного преследования, в отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу.