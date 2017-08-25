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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛИ ВЫРУЧКУ НА 15%
14:41 25.08.2017

Темп роста выручки от реализации санаторно-курортных услуг санаторно-курортными организациями Гродненской области за январь-июль 2017 года составил 115,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, за 7 месяцев 2017 года в санаторно-курортных организациях Гродненской области прошли санаторно-курортное лечение 36539 человек (за 2016 год – 36891 человек), в том числе за счет средств юридических и физических лиц – 25063 человек, за счет средств республиканского бюджета и средств внебюджетного Фонда социальной защиты населения 11476 человека (за 2016 год – 10858 человек).

В январе-июле текущего года в здравницах Гродненского региона получили санаторно-курортное лечение 10768 граждан ближнего и дальнего зарубежья (за 7 месяцев 2016 года 10260 человек). Реализация путевок иностранным гражданам увеличена на 5%. Темп роста экспорта санаторно-курортных и дополнительных услуг в январе-июле 2017 года составил 121,4%.

В санаториях области постоянно обновляется перечень дополнительных услуг, вводят новые процедуры. В 2017 году увеличилась выручка от предоставленных дополнительных платных услуг, в том числе медицинских. Темп роста составил 130,3%.

Средняя заполняемость санаторных организаций составила 75,5%. Самая высокая заполняемость у санаториев «Радон», «Поречье» ОАО «Белагроздравница». Также пользуются популярностью санатории «Жемчужина», «Озерный», «Альфа Радон».
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