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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ ПОСЕТИЛ ОАО "МОГИЛЕВСКИЙ ЛЕНОК"
14:11 25.08.2017
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков совершает сегодня рабочую поездку в Могилевскую область.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в первой половине дня он посетил ОАО "Могилевский ленок" (Могилевский район), где его проинформировали об организации производства и реализации молока в сельскохозяйственных организациях Могилевской области, в том числе в молочно-товарных комплексах. На площадке бывшего Могилевского завода искусственного волокна премьер-министру доложили о ходе работ по сносу объектов бывшего предприятия и перспективах использования освободившейся территории.
В ходе рабочей поездки Андрей Кобяков также побывает в ОАО "Могилевский металлургический завод", где ознакомится с ходом реализации проекта по организации производства черновой оси для подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм.
Кроме того, ему расскажут о перспективах развития ОАО "Могилевхимволокно". Затем он посетит филиал БелАЗа "Могилевский автомобильный завод им. С.М. Кирова", где ознакомится с реализацией проекта по освоению изготовления колесной пары грузового железнодорожного подвижного состава в сборе с буксовыми узлами.
В центре внимания премьер-министра также будут вопросы о принимаемых мерах на Могилевском вагоностроительном заводе по наращиванию объемов промышленного производства и экспорта продукции, диверсификации рынков сбыта.
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