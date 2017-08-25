ЭКОНОМИКА РБ

АКЦИОНЕРЫ МИНСКОГО ЗАВОДА ИГРИСТЫХ ВИН ОБСУДЯТ ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

13:56 25.08.2017 Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Минский завод игристых вин» состоится 1 сентября. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на повестке дня собрания вопросы внесения изменений в решение годового общего собрания акционеров и выплаты дивидендов за первое полугодие 2017 года.