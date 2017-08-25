ЭКОНОМИКА РБ

ОАО «БЕЛШИНА» ПОСТАВИЛО НА СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОД БРЕНДОМ ESCORTERA ГРУЗОВУЮ ШИНУ

13:41 25.08.2017 ОАО «Белшина» пополнило ассортимент грузовых цельнометаллокордных шин новой - типоразмера 295/80R22,5, которая входит в новую продуктовую линейку ESCORTERA. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, радиальная грузовая бескамерная шина 295/80R22,5 модели BEL-418 Escortera MRB501 имеет дорожный рисунок протектора, предназначена для междугородних туристических автобусов. Рисунок протектора дорожного типа обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства, низкое сопротивление качению, устойчивость и управляемость движения на сухой и мокрой дороге. Современный инновационный метод компьютерного проектирования, применяемый на «Белшине», позволяет оптимизировать конструкцию шины, дизайн протектора, состав материалов в соответствии с заданными эксплуатационными и прочностными характеристиками.