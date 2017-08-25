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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «БЕЛШИНА» ПОСТАВИЛО НА СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОД БРЕНДОМ ESCORTERA ГРУЗОВУЮ ШИНУ
13:41 25.08.2017
ОАО «Белшина» пополнило ассортимент грузовых цельнометаллокордных шин новой - типоразмера 295/80R22,5, которая входит в новую продуктовую линейку ESCORTERA.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, радиальная грузовая бескамерная шина 295/80R22,5 модели BEL-418 Escortera MRB501 имеет дорожный рисунок протектора, предназначена для междугородних туристических автобусов.
Рисунок протектора дорожного типа обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства, низкое сопротивление качению, устойчивость и управляемость движения на сухой и мокрой дороге.
Современный инновационный метод компьютерного проектирования, применяемый на «Белшине», позволяет оптимизировать конструкцию шины, дизайн протектора, состав материалов в соответствии с заданными эксплуатационными и прочностными характеристиками.
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