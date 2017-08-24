ЭКОНОМИКА РБ

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «КОММУНАРКА» ВЫПУСТИЛА ПОДАРОЧНЫЕ КОНФЕТЫ TRUFFLES

13:03 25.08.2017 СОАО «Коммунарка» выпустило на рынок новинку – подарочные конфеты TRUFFLES. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в серию вошли конфеты TRUFFLES cappuccino, TRUFFLES classic, TRUFFLES milk cream.