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ЭКОНОМИКА РБ
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «КОММУНАРКА» ВЫПУСТИЛА ПОДАРОЧНЫЕ КОНФЕТЫ TRUFFLES
13:03 25.08.2017
СОАО «Коммунарка» выпустило на рынок новинку – подарочные конфеты TRUFFLES.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в серию вошли конфеты TRUFFLES cappuccino, TRUFFLES classic, TRUFFLES milk cream.
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