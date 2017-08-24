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ЭКОНОМИКА РБ
ГАЗОМОТОРНЫЙ КОМБАЙН «ПАЛЕССЕ» НАМОЛОТИЛ ПОЧТИ 500 ТОНН ЗЕРНА УРОЖАЯ 2017 ГОДА
12:43 25.08.2017
Первый комбайн GS118К «Палессе», работающий на компримированном природном газе, намолотил 490 тонн зерна урожая 2017 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», разработка гомельских машиностроителей хорошо зарекомендовала себя в период уборки зерновых в СПК «Кривск». Это — одно из лучших агропредприятий Буда-Кошелёвского района Гомельской области.
Холдинг «Гомсельмаш» — первое предприятие в странах СНГ, освоившее производство зерноуборочной техники на сжатом природном газе. Использование «голубого топлива» позволяет снизить расходы на топливо и снизить вредное воздействие техники на атмосферу.
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