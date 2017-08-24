Первый комбайн GS118К «Палессе», работающий на компримированном природном газе, намолотил 490 тонн зерна урожая 2017 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», разработка гомельских машиностроителей хорошо зарекомендовала себя в период уборки зерновых в СПК «Кривск». Это — одно из лучших агропредприятий Буда-Кошелёвского района Гомельской области.

Холдинг «Гомсельмаш» — первое предприятие в странах СНГ, освоившее производство зерноуборочной техники на сжатом природном газе. Использование «голубого топлива» позволяет снизить расходы на топливо и снизить вредное воздействие техники на атмосферу.