ЭКОНОМИКА РБ

ТОРГОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МИНСКА ПРОВЕДУТ 26 И 27 АВГУСТА «ЕДИНЫЙ ДЕНЬ СКИДОК»

11:58 25.08.2017 Акция «Единый день скидок» пройдет 26 и 27 августа в крупных универмагах и других торговых предприятиях Минска. Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», 26 и 27 августа ОАО «ГУМ» предлагает скидку 20%; ОАО «ЦУМ Минск» — 20%; ООО «Торговый дом «На Немиге» — 20%; ТЗАО «Пальмира» — от 15% до 20%; ОДО «Вероника» — 15%; ООО «Торговый Дом «Дюймовочка» — 20%; ООО «Домолюкс» — 15%; ООО «Детский мир» — от 10% до 30%; ТЗАО «Богатырь» — 15%; ОАО «Світанак» — 15%. Магазины в ТЦ «Столица» предложат покупателям скидки от 10% до 50%.