ЭКОНОМИКА РБ

ПРОВЕСТИ ПЛАТЕЖИ В ЕРИП С ЧАСА НОЧИ ДО ШЕСТИ УТРА 27 АВГУСТА БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО

11:50 25.08.2017 27 августа в АИС «Расчет» (ЕРИП) с 1.00 до 6.00 будут проводиться профилактические работы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «Приорбанк» ОАО, в связи с этим могут быть недоступны платежи, осуществляемые по ветке «Система «Расчет» (ЕРИП)» в инфокиосках, в системе дистанционного банковского обслуживания (Интернет и Мобильном банке, SMS-Банке, USSD-банке), а также оплата услуг на платежном ресурсе e-pay.by.