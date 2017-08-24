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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОВЕСТИ ПЛАТЕЖИ В ЕРИП С ЧАСА НОЧИ ДО ШЕСТИ УТРА 27 АВГУСТА БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО
11:50 25.08.2017
27 августа в АИС «Расчет» (ЕРИП) с 1.00 до 6.00 будут проводиться профилактические работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «Приорбанк» ОАО, в связи с этим могут быть недоступны платежи, осуществляемые по ветке «Система «Расчет» (ЕРИП)» в инфокиосках, в системе дистанционного банковского обслуживания (Интернет и Мобильном банке, SMS-Банке, USSD-банке), а также оплата услуг на платежном ресурсе e-pay.by.
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