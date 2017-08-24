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ЭКОНОМИКА РБ
В КАЧЕСТВЕ ВЫПУСКНОГО ЭКЗАМЕНА ЗА 11 КЛАССОВ В БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ
11:35 25.08.2017
В качестве выпускного экзамена за 11 классов предлагается проводить комплексный общеобразовательный тест. Об этом сообщил министр образования Беларуси Игорь Карпенко 24 августа на республиканском педсовете, где широко обсуждались концептуальные подходы к развитию системы образования
Кроме того, ожидается переход на обязательное общее среднее образование.
По словам министра, есть «государственный запрос на образованного высококвалифицированного специалиста, есть потребность и готовность к такому переходу». Сейчас почти 100% учеников в стране уже получают общее среднее образование. Переход, по мнению Игоря Карпенко, позитивно повлияет на развитие человеческого потенциала и международный имидж страны.
Качество образования, по мнению министра, не должно измеряться результатами ЦТ или «заветным местом в гимназии, образование должно оцениваться по уровню личностного и социального развития каждого ученика».
Ожидаются изменение правил поступления в гимназии.
«Необходимо ужесточить требования к качеству образования в гимназиях с учетом профилизации, — считает министр. — Профилизацию следует связывать не со вступительными испытаниями в 5-й класс гимназии, а с осознанным выбором профессии, возможно, в более старшем возрасте. Сегодня на практике обучение в гимназии — это не выбор ученика, а амбиции родителей. Например, ситуация этого года: сдав все экзамены на 9 баллов, ученик не поступает в гимназию. Такой стресс ничем не оправдан. Общеобразовательная школа имеет такое же право, как и гимназия, и лицей, на дальнейшее обучение одаренных мотивированных учащихся. Совместно с педагогами-практиками необходимо выработать критерии такого отбора: это будет соответствовать и принципам социальной справедливости и равнодоступности общего среднего образования, которые гарантированы нашим законодательством, а не наметившейся некой элитарности нашего образования».
На уровне ПТУ предполагается оставить один вид учреждения образования — колледж.
На уровне высшего образования будет бакалавриат, который выпускает специалистов, и магистратура. В медицине, ядерной энергетике обучение останется прежним — непрерывные 5−6 лет.
Правила приема в ВУЗы также будут совершенствоваться.
«Опыт показал определенное несоответствие между средним баллом аттестата и результатами ЦТ. Нам надо глубоко и детально проанализировать преимущества и недостатки системы», — сказал Карпенко.
По его словам, на некоторые специальности при поступлении в вузы будут проводиться собеседования, на некоторые — введены дополнительные внутренние экзамены.
Все школы должны быть оснащены высокоскоростным интернетом.
В контракты министр предлагает внести новый пункт: педагог обязан будет информировать нанимателя о том, что осуществляет деятельность репетитора.
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