В соответствии с решением правительства №642 от 24 августа 2017 г. с 1 сентября 2017 года увеличен размер тарифной ставки первого разряда для расчета заработной платы работников бюджетных организаций с 31 до 33 рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций поручено обеспечить перерасчет заработной платы работников в соответствии с установленной тарифной ставкой первого разряда и коэффициентами Единой тарифной сетки работников Беларуси с учетом корректирующих коэффициентов и ежемесячных дифференцированных доплат.

При этом размеры корректирующих коэффициентов, ежемесячных дифференцированных доплат с 1 сентября 2017 г. не изменяются.