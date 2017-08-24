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ЭКОНОМИКА РБ
ТАРИФНАЯ СТАВКА ПЕРВОГО РАЗРЯДА С 1 СЕНТЯБРЯ УВЕЛИЧИТСЯ НА 2 РУБЛЯ
11:10 25.08.2017
В соответствии с решением правительства №642 от 24 августа 2017 г. с 1 сентября 2017 года увеличен размер тарифной ставки первого разряда для расчета заработной платы работников бюджетных организаций с 31 до 33 рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций поручено обеспечить перерасчет заработной платы работников в соответствии с установленной тарифной ставкой первого разряда и коэффициентами Единой тарифной сетки работников Беларуси с учетом корректирующих коэффициентов и ежемесячных дифференцированных доплат.
При этом размеры корректирующих коэффициентов, ежемесячных дифференцированных доплат с 1 сентября 2017 г. не изменяются.
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