ЭКОНОМИКА РБ

ОРШАНСКИЙ «СВIТАНАК» ПРЕЗЕНТОВАЛ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ЗИМА 2017-2018»

10:58 25.08.2017 ЗАО ОПТФ «Свiтанак» презентовало новую коллекцию верхней детской одежды для мальчиков и девочек «Зима 2017-2018». Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», ЗАО ОПТФ «Свiтанак» является одним из ведущих белорусских производителей верхней детской одежды. Фирма работает на рынке уже более 90 лет: разрабатывает и производит высококачественную, удобную и современную верхнюю одежду для девочек и мальчиков в возрасте от 0 до 16 лет под торговой маркой «Артус». Ассортимент: куртки, брюки, пальто, комбинезоны и полукомбинезоны, ветровки.