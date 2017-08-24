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ЭКОНОМИКА РБ
ОРШАНСКИЙ «СВIТАНАК» ПРЕЗЕНТОВАЛ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ЗИМА 2017-2018»
10:58 25.08.2017
ЗАО ОПТФ «Свiтанак» презентовало новую коллекцию верхней детской одежды для мальчиков и девочек «Зима 2017-2018».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», ЗАО ОПТФ «Свiтанак» является одним из ведущих белорусских производителей верхней детской одежды.
Фирма работает на рынке уже более 90 лет: разрабатывает и производит высококачественную, удобную и современную верхнюю одежду для девочек и мальчиков в возрасте от 0 до 16 лет под торговой маркой «Артус». Ассортимент: куртки, брюки, пальто, комбинезоны и полукомбинезоны, ветровки.
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