Профессиональную подготовку на старшей ступени школы планируют ввести с нового учебного года, пишет агентство «Минск-Новости».

«Получат свое дальнейшее развитие отделения допрофессиональной подготовки школьников (бывшие УПК), которые функционируют на базе учреждений профессионального технического и среднего специального образования. Если раньше их у нас было 4, то в 2017/2018 учебном году откроется еще 2. Ребята, будучи школьниками, могут получить в них рабочую профессию. Возродим экскурсии на предприятия — маршруты производственного туризма уже разрабатываются. Обучение в рамках профессиональной подготовки будет осуществляться преимущественно в шестой школьный день», - рассказал председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик.

По словам специалиста, по обновленным учебным программам будет вестись преподавание предмета «Трудовое обучение». В 6-м классе на него предусмотрено не один, как было ранее, а два часа в неделю, в 8-м классе — один. При этом в программе появился новый раздел — «Ремонтные работы в быту». Основная задача предмета — подготовить учащихся к выполнению социальных ролей хозяина и хозяйки дома.