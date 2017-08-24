На днях вступило в силу определение экономического суда Витебской области, которым утверждено мировое соглашение между должником СООО «Вежа» и конкурсными кредиторами, пишет газета «Витебские вести».

Так закончилась процедура санации предприятия. За 1,5 года компания из устойчиво неплатежеспособной превратилась в организацию, способную в срок и в полном объеме выполнять финансовые обязательства. При этом стоимость его имущества в два раза превышает задолженность.

«Цель санации достигнута, платежеспособность предприятия восстановлена, – констатирует судья экономического суда Алексей Бородулин. – Хотя не удалось полностью рассчитаться по долгам, но заключение мирового соглашения подтверждает: кредиторы оценили усилия компании по выходу из кризиса и верят, что получат деньги в установленный соглашением срок».

СООО «Вежа» образовано в 1994 году и специализируется на выпуске плодово-ягодных вин. В какой-то момент участники общества поняли: еще чуть-чуть, и восстановить платежеспособность предприятия будет невозможно, процесс приобретет необратимый характер.

Меры по досудебному оздоровлению оказались нерезультативными. В таких обстоятельствах учредители приостановили конвейер и самостоятельно инициировали обращение в суд.

Дело об экономической несостоятельности (банкротстве) было возбуждено в июне 2015 года, антикризисным управляющим назначено ООО «Консалтинговая компания «ФинансГрупп». Под контролем суда и при деятельном участии кредиторов проведен комплекс организационно-правовых и экономических мероприятий, а также разработан план санации. В реестр требований кредиторов включена задолженность на сумму более 1 млн рублей.

«Поначалу суд с настороженностью воспринял намерение управляющего инициировать оздоровление предприятия, план санации направили на экспертизу, – вспоминает Алексей Бородулин. – Тем не менее эксперт подтвердил возможность восстановления платежеспособности должника, а суд, побывав на производстве, убедился в реальности успешного завершения процедуры».

Уже по ее итогам можно лаконично сформулировать рецепт положительного результата. Нормализовать ситуацию на предприятии удалось потому, что учредители своевременно обратились в суд, а затем последовательно и эффективно выполняли намеченные антикризисные мероприятия, считает Алексей Бородулин.

Антикризисный управляющий сделал акцент на модернизацию ассортимента выпускаемой продукции. Наряду с расширением линейки вина освоено производство сидра на основе яблочного сока, медовухи и бражки.

Важный нюанс: действия управляющего поддерживали собственники предприятия, которые оказывали содействие в решении производственных вопросов, продавали продукцию, в том числе через созданный на территории России торговый дом «Вежа». Кроме того, за время санации было реализовано неиспользуемое имущество на сумму свыше 71 тыс. рублей.

В результате за 2016-й и четыре месяца текущего года предприятие заработало почти миллион рублей прибыли. Иначе говоря, «Вежа» существенно поправила финансовое состояние, причем живет без привлечения внешних заимствований. Но главное – компания полностью рассчиталась по долгам с работниками и погасила более 70% задолженности перед конкурсными кредиторами.

Сегодня предприятие, где работают 55 человек, начинает сезон заготовки соков. Это требует отвлечения значительных финансовых ресурсов, в том числе на подготовку оборудования. Зато в течение года можно будет производить сидр и вино, не тратя деньги на сырье. Эти аргументы вкупе с результатами санации и текущим состоянием дел должника убедили кредиторов заключить мировое соглашение, дать отсрочку по оставшимся долгам до конца 2018 года.