Среднемесячная заработная плата работников отрасли образования за июнь по Минску составила 590,8 рубля, учителей — 725,9 рубля, пишет агентство «Минск-Новости».

«Размер ставки заработной платы педагогических работников дифференцируется в зависимости от уровня образования, стажа работы по специальности, наличия квалификационной категории и педагогический нагрузки», - сообщил председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик.

По решению Минского городского Совета депутатов, педагоги также получают фиксированную ежемесячную доплату в размере до 52 рублей.

«А в 5 учреждениях общего среднего образования Первомайского района, участвующих в пилотном проекте по нормативному финансированию, установлены отраслевые повышения тарифных ставок (окладов). На них претендуют учителя, выполняющие отдельные виды работ, связанные с их деятельностью сверх нагрузки», - сказал М. Мирончик.

Кроме того, по словам председателя комитета по образованию Мингорисполкома, в школах могут материально поощрять учителей, оказывающих платные образовательные услуги. Такие доплаты могут достигать двукратного размера тарифной ставки первого разряда.

В системе образования города занято почти 50,3 тыс. работников, из них педагогов — около 31,6 тыс.