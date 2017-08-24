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ЭКОНОМИКА РБ


МИНИСТЕРСТВО ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ НАПОМИНАЕТ О ПЕРЕНОСЕ СРОКОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ К СККО
09:36 25.08.2017

Сроки подключения кассового оборудования к системе контроля кассового оборудования (СККО) изменены в соответствии с постановлением Совета министров и Национального банка от 31 июля 2017 г. № 571/9.

В частности, для субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров в торговых объектах с торговой площадью 650 кв. метров и более при наличии заключенного с РУП «Информационно – издательский центр по налогам и сборам» гражданско-правового договора на установку, обслуживание, снятие средства контроля налоговых органов (СКНО) срок подключения кассового оборудования к СККО продлен на 7 месяцев – до 1 марта 2018 г.

Для субъектов хозяйствования, сроки подключения к СККО для которых еще не наступили, они перенесены на 6 месяцев:

для юридических лиц – с 1 февраля 2018 г. в городах областного подчинения и г. Минске, с 1 июня 2018 г. – в городах районного подчинения, с 1 июля 2018 г. – на всей территории Республики Беларусь;

для индивидуальных предпринимателей – с 1 декабря 2018 г. в городах областного подчинения и г. Минске, с 1 января 2019 г. – в городах районного подчинения, с 1 февраля 2019 г. – на всей территории Республики Беларусь.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, подключение кассового оборудования к СККО будет осуществляться в сроки, установленные графиками, разработанными РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам», информирует Министерство по налогам и сборам. Графики на подключение кассового оборудования к СККО будут размещаться на сайте РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам».

«Сроки подключения кассового оборудования к СККО являются предельными и больше переноситься не будут, – обращают внимание в Министерстве. – За использование кассового оборудования без СКНО по истечении сроков, установленных законодательством, субъекты хозяйствования будут привлекаться к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 12.20 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в виде штрафа на индивидуального предпринимателя в размере до 100 базовых величин, а на юридическое лицо – от 10 до 200 базовых величин».

Напомним, что ранее Министерство по налогам и сборам разъяснило причины и порядок переноса сроков установки средства контроля налоговых органов в кассовое оборудование.
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