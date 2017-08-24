ЭКОНОМИКА РБ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА РАБОТНИКОВ В ИЮЛЕ СОСТАВИЛА 827,5 РУБЛЯ - БЕЛСТАТ

09:25 25.08.2017 Начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июле 2017 года составила 827,5 рубля (в июне — 819,3 рубля). Как сообщает Национальный статистический комитет, начисленная средняя заработная плата рабочих и служащих в июле была 827,5 рубля.