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ЭКОНОМИКА РБ


СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА РАБОТНИКОВ В ИЮЛЕ СОСТАВИЛА 827,5 РУБЛЯ - БЕЛСТАТ
09:25 25.08.2017

Начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июле 2017 года составила 827,5 рубля (в июне — 819,3 рубля).

Как сообщает Национальный статистический комитет, начисленная средняя заработная плата рабочих и служащих в июле была 827,5 рубля.
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