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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРВЫЙ В БЕЛАРУСИ СЕРВИС ПО КРАТКОСРОЧНОЙ АРЕНДЕ АВТОМАШИН DRIVETIME СТАРТОВАЛ СЕГОДНЯ В МИНСКЕ
17:47 24.08.2017

Первый в Беларуси сервис по каршерингу Drivetime стартовал сегодня в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора МТС, компания поможет оператору краткосрочной аренды автомобилей Drivetime заключать договоры с водителями, которые хотят брать авто в аренду.

Чтобы арендовать машину, необходимо зарегистрироваться в системе Drivetime, а после одобрения заявки заключить договор в любом столичном офисе МТС и получить доступ к карте автомобилей в приложении Drivetime. Когда понадобится авто для поездки, выбрать его через приложение. Для комфорта пользователей мобильный оператор оборудовал машины общественным Wi-Fi.

Заключать договоры в салонах МТС можно было уже с 1 августа, чтобы потом комфортно пользоваться сервисом:

«На сегодня в салонах МТС подписано около 300 договоров, а в системе уже зарегистрировались более 2000 человек. Спрос на услугу продолжает расти. Drivetime заключает договоры с гражданами не младше 21 года с действующим водительским удостоверением категории B. Сотрудничество с МТС позволяет ускорить необходимые процедуры оформления договоров, поскольку салоны оператора находятся в самых популярных местах Минска», – отметили представители ООО «Каршеринг».

Сервис краткосрочной аренды автомобиля, или каршеринг, под брендом Drivetime – новый вид городского транспорта, который позволит минчанам и гостям столицы арендовать авто на короткое время с поминутной оплатой. Машины расставлены в свободном доступе по городу, а стоимость бензина, страховки и обслуживания авто включены в цену аренды.
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