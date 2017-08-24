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ЭКОНОМИКА РБ
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕГО УРОВНЯ В БЕЛАРУСИ БУДЕТ ОБСУЖДАТЬСЯ НА ОСЕННЕМ СЪЕЗДЕ УЧЕНЫХ
16:52 24.08.2017
В Беларуси осенью пройдет съезд ученых. Об этом заявил Александр Лукашенко 24 августа на пленарном заседании Республиканского педагогического совета.
"Осенью мы соберемся с учеными (верх нашего образования) - академиками, докторами, кандидатами наук - и проведем съезд", - сказал он.
По его словам, на нем будут обсуждать подготовку кадров высшего уровня.
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