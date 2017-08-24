ЭКОНОМИКА РБ

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕГО УРОВНЯ В БЕЛАРУСИ БУДЕТ ОБСУЖДАТЬСЯ НА ОСЕННЕМ СЪЕЗДЕ УЧЕНЫХ

16:52 24.08.2017 В Беларуси осенью пройдет съезд ученых. Об этом заявил Александр Лукашенко 24 августа на пленарном заседании Республиканского педагогического совета. "Осенью мы соберемся с учеными (верх нашего образования) - академиками, докторами, кандидатами наук - и проведем съезд", - сказал он. По его словам, на нем будут обсуждать подготовку кадров высшего уровня.