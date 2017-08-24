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ЭКОНОМИКА РБ
САЛОН СВЯЗИ МТС В ВИТЕБСКЕ ОТКРЫЛСЯ ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ
16:23 24.08.2017
Салон связи МТС в Витебске, расположенный в торговом центре «Корона» (Бешенковичское шоссе, 3), открылся после обновления.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, посетителям салона доступны любые услуги МТС: можно выбрать оптимальный тарифный план, подключить необходимые дополнительные сервисы и получить разъяснения о начислении и расходовании средств. Кроме этого, в отделении представлен широкий ассортимент гаджетов, на многие из которых действуют специальные условия покупки.
Для удобной и оперативной оплаты услуг и техники офис МТС оборудован банковскими терминалами. Чтобы сократить время ожидания клиентов, в отделении работает электронная очередь.
Салон связи МТС по Бешенковичскому шоссе, 3 открыт каждый день с 9.00 до 21.00. В августе компания обновила еще два своих представительства в Витебске: по Московскому проспекту, 9/1 и ул. Кирова, 2-43.
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