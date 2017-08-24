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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЕ УЧЕБНИКИ ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ БУДУТ ПОДГОТОВЛЕНЫ В БЕЛАРУСИ К 1 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
15:21 24.08.2017
Новые учебники по всем предметам будут подготовлены к 1 сентября 2019 года. Об этом заявил Александр Лукашенко 24 августа на пленарном заседании Республиканского педагогического совета.
"Основа школьного обучения - хороший учебник. Это то, что во многом определяет качество знаний учащихся. Напоминаю, главное требование - содержание обучающего материала должно быть оптимальным по объему, информации и ее глубине. К 1 сентября 2019 года мы будем иметь новые учебники", - сказал он.
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