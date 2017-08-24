Новые учебники по всем предметам будут подготовлены к 1 сентября 2019 года. Об этом заявил Александр Лукашенко 24 августа на пленарном заседании Республиканского педагогического совета.

"Основа школьного обучения - хороший учебник. Это то, что во многом определяет качество знаний учащихся. Напоминаю, главное требование - содержание обучающего материала должно быть оптимальным по объему, информации и ее глубине. К 1 сентября 2019 года мы будем иметь новые учебники", - сказал он.