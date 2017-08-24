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ЭКОНОМИКА РБ
ОБНОВЛЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР БЕЛТЕЛЕКОМА ОТКРЫЛСЯ В ПОЛОЦКЕ
15:17 24.08.2017
РУП «Белтелеком» открыло в Полоцке обновленный сервисный центр.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, для удобства клиентов в сервисном центре организована электронная очередь, безбарьерный метод обслуживания и доступ в сеть Интернет по технологии Wi-Fi. Специальные места отведены для демонстрации услуг «Умный дом» и SMART ZALA. Рабочие зоны помещения оборудованы современной техникой, качественным освещением и коммуникациями, а специально обустроенные клиентские зоны создают комфорт посетителям.
Сервисный центр Полоцка расположен по адресу: пр-т. Скорины, 32.
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