ЭКОНОМИКА РБ

ОБНОВЛЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР БЕЛТЕЛЕКОМА ОТКРЫЛСЯ В ПОЛОЦКЕ

15:17 24.08.2017 РУП «Белтелеком» открыло в Полоцке обновленный сервисный центр. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, для удобства клиентов в сервисном центре организована электронная очередь, безбарьерный метод обслуживания и доступ в сеть Интернет по технологии Wi-Fi. Специальные места отведены для демонстрации услуг «Умный дом» и SMART ZALA. Рабочие зоны помещения оборудованы современной техникой, качественным освещением и коммуникациями, а специально обустроенные клиентские зоны создают комфорт посетителям. Сервисный центр Полоцка расположен по адресу: пр-т. Скорины, 32.