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ЭКОНОМИКА РБ


НАЧАЛЬНИК СКЛАДА ГСМ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ ОБВИНЯЕТСЯ В ПОХИЩЕНИИ ДИЗТОПЛИВА И МОТОРНОГО МАСЛА НА 28 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
15:03 24.08.2017

УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела о хищении горюче-смазочных материалов с территории войсковой части, дислоцированной в одном из районов области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки финансово-хозяйственной деятельности войсковой части, проведенной Главной военной инспекцией Вооруженных сил Беларуси.

В совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.211 (присвоение и растрата имущества лицом, которому оно вверено, совершенные в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси, обвиняется бывший начальник энергомеханического отдела войсковой части, работавший по совместительству нештатным начальником склада ГСМ.

По версии следствия, обвиняемый создал устойчивую систему по незаконному списанию горюче-смазочных материалов, их последующему хищению и бесконтрольному вывозу за пределы части.

В период с января 2013 года по октябрь 2016 года военнослужащий похитил 20816 литров дизельного топлива и 412 литров моторного масла общей стоимостью свыше 28 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Установлены многочисленные факты реализации похищенного топлива иным лицам по цене, ниже рыночной.

Основными условиями, способствовавшими совершению преступления, явились отсутствие в войсковой части системы внутреннего контроля над получением, хранением, использованием и списанием горюче-смазочных материалов. Следственным управлением проанализированы выявленные в ходе расследования нарушения закона, причины и условия совершения преступления должностным лицом. В адрес руководства войсковой части внесено представление.
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