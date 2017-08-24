ЭКОНОМИКА РБ

АБОНЕНТЫ МОБИЛЬНОГО ОПЕРАТОРА LIFE:) МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 4G-ИНТЕРНЕТОМ В РОУМИНГЕ

14:55 24.08.2017 Абоненты мобильного оператора Life:) с 22 августа могут пользоваться 4G-интернетом в роуминге. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, первая страна запуска – Турция (оператор Turkcell). В роуминге стоимость 4G-трафика такая же, как и стоимость 3G-трафика. Так, например, используя пакет «Интернет как дома 50», можно получить скоростной интернет за 0,1 руб/МБ. Пакет «Интернет как дома 100» - 0,09 руб/МБ. Главное, чтобы смартфон и SIM-карта поддерживали 4G. Список роуминг-партнеров, где работает 4G от life:), будет расширяться.