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ЭКОНОМИКА РБ
АБОНЕНТЫ МОБИЛЬНОГО ОПЕРАТОРА LIFE:) МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 4G-ИНТЕРНЕТОМ В РОУМИНГЕ
14:55 24.08.2017
Абоненты мобильного оператора Life:) с 22 августа могут пользоваться 4G-интернетом в роуминге.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, первая страна запуска – Турция (оператор Turkcell).
В роуминге стоимость 4G-трафика такая же, как и стоимость 3G-трафика. Так, например, используя пакет «Интернет как дома 50», можно получить скоростной интернет за 0,1 руб/МБ. Пакет «Интернет как дома 100» - 0,09 руб/МБ. Главное, чтобы смартфон и SIM-карта поддерживали 4G.
Список роуминг-партнеров, где работает 4G от life:), будет расширяться.
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