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ЭКОНОМИКА РБ


НАН БЕЛАРУСИ ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ЗАДАНИЙ ОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ
14:18 24.08.2017

Национальная академия наук Беларуси проводит открытый конкурс научно-технических проектов заданий отраслевой научно-технической программы «Инновационные технологии и техника», 2017-2020 годы (ОНТП «Инновационные технологии и техника»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, в нее входят подпрограммы: «Нанотехнологии» и «Аддитивные технологии», направленной на создание и освоение в производстве передовых аддитивных технологий, нанотехнологических производств с технологиями VI технологического уклада с целью повышения технического уровня и конкурентоспособности отечественной продукции и увеличения ее экспортного потенциала.

Предложения следует направлять в головные организации-исполнители по подпрограммам до 15 сентября 2017 года. Материалы направляются только по установленным формам, которые можно получить у головных организаций – исполнителей по подпрограммам. Проекты должны быть представлены в четырех отдельно прошитых экземплярах. Направленные на конкурс материалы не возвращаются.

Прошедшие конкурсный отбор и предварительную экспертизу проекты заданий направляются государственным заказчиком программы в Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси для прохождения государственной научно-технической экспертизы.

Государственный заказчик программы – Национальная академия наук Беларуси.

Головная организация-исполнитель по подпрограмме «Аддитивные технологии» и ОНТП «Инновационные технологии и техника» в целом – ГНУ «Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси»; головная организация-исполнитель по подпрограмме «Нанотехнологии» ОНТП «Инновационные технологии и техника» - ГНПО «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению».
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