По итогам работы за январь-июль 2017 г. в консолидированный бюджет Витебской области поступило 771,4 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 78,4 млн рублей, в местный – 693 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, более 75% поступлений бюджета области сформировано за счет следующих доходных источников: подоходного налога (28,3%), акцизов (24,5%), налога на прибыль (10,5%), налога на недвижимость (6,3%), дивидендов (6,1%), земельного налога (3,5%).

Юридическими лицами области сформировано 92,9% доходов консолидированного бюджета, индивидуальными предпринимателями – 3% и физическими лицами – 4,1%.