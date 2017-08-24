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ЭКОНОМИКА РБ
СВЫШЕ 771 МЛН РУБЛЕЙ ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ
13:26 24.08.2017
По итогам работы за январь-июль 2017 г. в консолидированный бюджет Витебской области поступило 771,4 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 78,4 млн рублей, в местный – 693 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, более 75% поступлений бюджета области сформировано за счет следующих доходных источников: подоходного налога (28,3%), акцизов (24,5%), налога на прибыль (10,5%), налога на недвижимость (6,3%), дивидендов (6,1%), земельного налога (3,5%).
Юридическими лицами области сформировано 92,9% доходов консолидированного бюджета, индивидуальными предпринимателями – 3% и физическими лицами – 4,1%.
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