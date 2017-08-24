ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУСЫ ЗА ЭТО ЛЕТО УВЕЛИЧИЛИ В 6 РАЗ РАСХОДЫ НА РАЗВЛЕЧЕНИЯ – ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ
13:18 24.08.2017

По данным Яндекс.Деньги, этим летом белорусы потратили на развлечения в 6,1 раза больше, чем за такой же период годом ранее.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, средний чек вырос с 17,1 до 19,6 бел. руб. (здесь и дальше по курсу Центробанка РФ на 24.08.2017).

Этим летом жители Беларуси стали гораздо чаще посещать спортивные мероприятия — по сравнению с прошлым летом число платежей за них увеличилось в 10,6 раза. Люди не забывают и о других видах досуга: так, покупок билетов в зоопарки стало больше в 8,5 раза, в цирки — в 8,3 раза, в театры — в 6,7 раза, на квесты — в 5 раз, в кино — в 4 раза. Многие предпочитают проводить свободное время в барах и ночных клубах — здесь количество платежей выросло в 5,6 раза.

Рейтинг самых популярных развлечений (по числу платежей через Яндекс.Кассу и Яндекс.Деньги): бары, рестораны; кино; спортивные мероприятия; театры; цирки, аттракционы; зоопарки, дельфинарии; концерты; выставки, музеи; квесты.

Больше всего в среднем за раз жители Беларуси тратят на квесты — 134 бел. руб. Далее идут концерты — 58,8 бел. руб., театры — 49,4 бел. руб., зоопарки — 22,1 бел. руб., спортивные мероприятия — 19,6 бел. руб., бары — 18,6 бел. руб., кино — 13,5 бел. руб., музеи и выставки — 10,1 бел. руб. Самый маленький средний чек — в цирках и на аттракционах, 7 бел. руб.

В исследовании учитывались платежи жителей Беларуси через Яндекс.Кассу (онлайн-платежи) и с карт Яндекс.Денег (платежи в офлайне) — с 1 июня по 10 августа 2017 года и за такой же период годом ранее. К весне этого года пользователи выпустили около 600 тысяч пластиковых и 11 миллионов виртуальных карт Яндекс.Денег. С помощью Яндекс.Кассы платежи принимают свыше 75 тысяч интернет-площадок по всему миру. Всего в Яндекс.Деньгах зарегистрировано около 30 миллионов пользователей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.08.2017
валюта курс
EUR 2.2733
USD 1.9319
RUB 3.2677
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2798 +0.0065
USD 1.9335 +0.0016
RUB 3.2691 +0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2760 2.2800
USD 1.9320 1.9350
RUB 3.2630 3.2700
подробнее

Конвертация в банках
на 24.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1820
EUR/RUB 69.6000 69.9500
USD/RUB 59.1000 59.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте