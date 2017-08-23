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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ ВОПРОС О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ОПЕКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ
12:16 24.08.2017

По предложению Генеральной прокуратуры в настоящее время Советом министров совместно с министерствами труда и социальной защиты, здравоохранения и юстиции прорабатывается вопрос о совершенствовании системы опеки, в том числе о возможном нормативном закреплении функций единого координатора за конкретным республиканским органом государственного управления

Как пояснили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, общая ситуация характеризуется некоторым увеличением количества лиц, страдающих психическими расстройствами, в том числе граждан, признанных в судебном порядке недееспособными либо ограниченно дееспособными.

Во всех регионах республики прокурорами выявлены недостатки и нарушения законодательства в части осуществления опеки в отношении данной категории граждан, допускаемые местными исполнительными и распорядительными органами, органами и учреждениями здравоохранения, органами по труду, занятости и социальной защиты, учреждениями социальной защиты и др.

При этом отмечается, что должностные лица местных исполнительных и распорядительных органов должным образом не осуществляли координацию работы и контроль в сфере защиты и реализации прав лиц, нуждающихся в опеке.

Фактически обязанности по оказанию всех видов помощи недееспособным гражданам возложены на учреждения здравоохранения, которые не уполномочены комплексно решать их насущные проблемы. Особенно это проявляется в сфере жилищных, коммунальных и иных правоотношений, не имеющих непосредственного отношения к сохранению и поддержанию здоровья. В итоге многие из них оставались без необходимой социальной поддержки.

В целях устранения выявленных нарушений, обеспечения равенства прав и свобод граждан, формирования системы государственного контроля в сфере опеки над недееспособными лицами Генеральной прокуратурой приняты конкретные меры по восстановлению законности и формированию системы социальной защиты недееспособных граждан.

Только за один месяц в Минске по требованию органов прокуратуры в отношении более 70 нуждающихся граждан решен вопрос об установлении опеки. Наряду с этим они получили надлежащий уход и медицинскую помощь. Органы здравоохранения провели ряд мероприятий по оказанию дополнительной поддержки таким гражданам. В работу вовлечены территориальные центры социального обслуживания населения, органы внутренних дел и жилищно-коммунального хозяйства.
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