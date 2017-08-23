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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИНСПЕКЦИИ МНС ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 25 АВГУСТА ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В БРЕСТЕ
12:00 24.08.2017
Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Брестской области Светлана Бабань проведет 25 августа выездной прием граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, задать вопросы можно с 12.00 до 13.00 в инспекции МНС по Ленинскому району Бреста (ул. Ленина, 13, каб.25).
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