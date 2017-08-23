Портал Министерства образования переходит на ресурсы Республиканской облачной платформы компании beCloud.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ARS Communications Minsk, для размещения портала облачный оператор предоставит министерству виртуальную инфраструктуру — IaaS-сервис, с помощью которого возможно управлять всеми виртуальными ресурсами продукта посредством выделенного веб-интерфейса.

«Министерство образования стало первым министерством в Беларуси, которое разместило свои информационные ресурсы, включая портал, на республиканской облачной платформе. Это позволит оптимизировать издержки на содержание информационной инфраструктуры и, главное, обеспечить пользователям удобный сетевой доступ к электронным сервисам, услугам и информационным ресурсам Министерства образования. На сегодняшний день цифровая трансформация образования является одним из приоритетных направлений деятельности министерства», — подчеркнул первый заместитель министра образования Вадим Богуш.

Сотрудничество beCloud и Министерства образования предусматривает развитие высокопроизводительных цифровых решений и облачных сервисов в сфере образования на базе решения FusionCloud компании Huawei, генерального подрядчика Республиканской облачной платформы.

«Требования заказчиков постоянно растут, и вместе с этим меняется сам облачный рынок. Если раньше Министерство образования было вынуждено разворачивать инфраструктуру на своих серверах, то теперь у организации появилась возможность хранить собственные ресурсы и резервные копии на удаленной площадке. При таком подходе вырисовывается явный плюс — об инфраструктуре позаботится beCloud. Также очевидна значительная экономия на оборудовании: у министерства больше не будет необходимости в приобретении, установке и поддержке дорогостоящих систем хранения», — пояснил генеральный директор beCloud Сергей Поблагуев.

Виртуальная инфраструктура — один из самых распространенных сценариев использования облачных технологий. Размещение веб-страниц на физических машинах может привести к проблемам при внедрении новых сервисов и функций, однако, если заказчик получает возможность работы в облаке, он не будет испытывать трудностей, например, при масштабировании своего решения.

«Цифровая трансформация всех сфер общественной жизни стала основным трендом последних лет. Подобные изменения не обходят стороной и сферу образования. Министерство образования в партнерстве с компаниями beCloud и Huawei активно работает над созданием цифровых инициатив, касающихся развития высших и средних учебных заведений, удобства взаимодействия педагогов, учеников и их родителей», — отметил директор Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Беларуси Павел Лис.

«Перенос портала Министерства образования на облачную платформу —хороший пример применения новых технологий в деятельности государственных органов. Использовать облачные технологии для цифровой трансформации существующих процессов — важное стратегическое направление в нашей совместной работе. В настоящее время большое внимание уделяется переходу сферы высоких технологий в Беларуси на новый уровень и созданию IT-страны в Беларуси. Корпорация Huawei имеет серьезный потенциал, необходимые ресурсы и решения нового поколения для активного участия в данном процессе. Мы видим, что для успешной реализации проекта IT-страны в Беларуси есть все необходимые предпосылки. Прежде всего — это большое количество высококвалифицированных и талантливых специалистов. Именно поэтому Huawei реализует международные образовательные проекты с ведущими белорусскими университетами. Huawei стал надежным партнером Беларуси в сфере образовательных решений. Мы уверены, что наша корпорация окажет большое содействие в реализации концепции «Инновационные ИКТ для достижения высокого уровня информатизации в обучении», — заявил директор ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» Пань Юн.

Напомним, облачная платформа beCloud размещена на базе Республиканского центра обработки данных с использованием инфраструктуры Единой сети передачи данных.