|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В РАМКАХ АКЦИИ РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» 30 АВГУСТА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ СО СКИДКОЙ ДО 12%
11:34 24.08.2017
РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» проведет 30 августа акцию «Белорусские лекарства с заботой о вас».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве здравоохранения, с 10.00 до 15.00 в 85 аптеках (перечень размещен на сайте pharma.by) посетители смогут получить консультацию по применению лекарств, ознакомиться с порядком производства и контролем качества у медицинских представителей.
В этот день во всех аптеках РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» отечественные препараты будут продаваться со скидкой с розничной цены до 12%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 23.08.2017
Курсы в банках
на 24.08.2017
Конвертация в банках
на 24.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте