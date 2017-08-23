РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» проведет 30 августа акцию «Белорусские лекарства с заботой о вас».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве здравоохранения, с 10.00 до 15.00 в 85 аптеках (перечень размещен на сайте pharma.by) посетители смогут получить консультацию по применению лекарств, ознакомиться с порядком производства и контролем качества у медицинских представителей.

В этот день во всех аптеках РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» отечественные препараты будут продаваться со скидкой с розничной цены до 12%.