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ЭКОНОМИКА РБ


РЕГИСТРАЦИЮ НЕДВИЖИМОГО ГОСИМУЩЕСТВА В МИНСКЕ СОБИРАЮТСЯ ЗАВЕРШИТЬ ДО КОНЦА 2019 ГОДА
10:51 24.08.2017

Регистрацию недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности, в Минске собираются завершить до конца 2019 г. Об этом сообщил заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь Вячеслав Абрамов в ходе семинара.

Как пишет агентство «Минск-Новости», речь идет об имуществе, эксплуатация которого началась до 2003 г. Это земельные участки, капитальные строения, незавершенные законсервированные объекты, предприятия как единый имущественный комплекс, изолированные помещения.

«В целом по стране неоформленного государственного имущества около 120 тыс. объектов. В процентном отношении около 1,5 % объектов — республиканской формы собственности, почти 30 % — коммунальной. И в основном это неоформленные жилые помещения», - отметил В. Абрамов.

Составлены графики, согласно которым к концу 2019 г. минские предприятия и организации должны завершить регистрацию недвижимого имущества.

«Эти объекты непростые, сложные. Чтобы их оформить, мы максимально оптимизировали процедуру регистрации», - добавил он.

К тому же, по словам В. Абрамова, правительство готовит ряд мер, которые будут способствовать ускорению регистрации госимущества: освобождение от платежей за оформление земельных участков, от НДС при проведении технической инвентаризации, прорабатывается вопрос изыскания средств из бюджета на оформление помещений государственного жилого фонда.
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