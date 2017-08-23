В Гродно в связи с расширением зоны теплоснабжения на период 2017-2025 гг. специалистами ОАО «Электроцентрмонтаж» (входит в состав ГПО «Белэнерго»), начиная с 17 июля, выполняются работы по реконструкции мини-ТЭЦ с оснащением релейной защитой трансформаторов собственных нужд и секций распределительного устройства собственных нужд 0,4 кВ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», окончание строительства объекта запланировано на декабрь текущего года.

На данный момент ведутся переговоры по выбору подрядной организации для выполнения работ на Северной мини - ТЭЦ по регулированию и учёту непрерывной продувки циклонов котельного цеха. Реализация мероприятий позволит повысить надежность функционирования энергоисточника, а также снизить издержки на производство тепловой энергии.

В завершающую стадию вступили работы по капитальному ремонту газотурбинного двигателя, которые осуществляет украинское предприятие АО «Мотор Сич». По заверениям украинской стороны, работы будут выполнены досрочно и в сентябре текущего года ожидается поставка газотурбинного двигателя на Северную мини-ТЭЦ.

Кроме этого, проводится реконструкция наружного освещения территории мини-ТЭЦ.