ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗАВЕРШАЮТСЯ РАБОТЫ ПО КАПРЕМОНТУ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ НА СЕВЕРНОЙ МИНИ-ТЭЦ В ГРОДНО
10:34 24.08.2017

В Гродно в связи с расширением зоны теплоснабжения на период 2017-2025 гг. специалистами ОАО «Электроцентрмонтаж» (входит в состав ГПО «Белэнерго»), начиная с 17 июля, выполняются работы по реконструкции мини-ТЭЦ с оснащением релейной защитой трансформаторов собственных нужд и секций распределительного устройства собственных нужд 0,4 кВ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», окончание строительства объекта запланировано на декабрь текущего года.

На данный момент ведутся переговоры по выбору подрядной организации для выполнения работ на Северной мини - ТЭЦ по регулированию и учёту непрерывной продувки циклонов котельного цеха. Реализация мероприятий позволит повысить надежность функционирования энергоисточника, а также снизить издержки на производство тепловой энергии.

В завершающую стадию вступили работы по капитальному ремонту газотурбинного двигателя, которые осуществляет украинское предприятие АО «Мотор Сич». По заверениям украинской стороны, работы будут выполнены досрочно и в сентябре текущего года ожидается поставка газотурбинного двигателя на Северную мини-ТЭЦ.

Кроме этого, проводится реконструкция наружного освещения территории мини-ТЭЦ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.08.2017
валюта курс
EUR 2.2733
USD 1.9319
RUB 3.2677
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2733 -0.0016
USD 1.9319 +0.0016
RUB 3.2677 -0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2740 2.2800
USD 1.9300 1.9340
RUB 3.2610 3.2700
подробнее

Конвертация в банках
на 24.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1830
EUR/RUB 69.4500 70.0000
USD/RUB 59.0000 59.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте