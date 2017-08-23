В преддверии 1 сентября профсоюзные организации традиционно оказывают помощь семьям и социальным учреждениям по подготовке школьников к новому учебному году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Федерации профсоюзов по Брестской области, в рамках акции проводятся мероприятия «Соберем первоклассника в школу», «Первый раз – в первый класс», «Портфель первоклассника», «Дети идут в школу», «Соберем школьный портфель». Во время их проведения профсоюзами закупаются школьные принадлежности, канцелярские товары, учебники, одежда, обувь.

Необходимые школьные принадлежности вручают детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам, детям-сиротам. Особое внимание при этом уделяется детям, идущим в первый класс. Материальную и финансовую помощь получают подшефные детские социальные приюты, школы-интернаты, дома семейного типа.

Первичные профсоюзные организации оказывают материальную поддержку работникам предприятий, имеющим детей школьного возраста. В 2016 году на подготовку детей к школе профсоюзы Брестской области направили почти 440 тыс. рублей.