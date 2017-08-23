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ЭКОНОМИКА РБ


ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ НОВЫЙ СОБСТВЕННИК НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ «БЕЛВИТУНИФАРМА»
09:47 24.08.2017

Неиспользуемые здания ОАО «БелВитунифарм» проданы почти за 485 тыс. рублей по результатам аукциона, прошедшего 22 августа в областном центре, пишет газета «Витебские вести».

Новый собственник намерен реконструировать и модернизировать производственные помещения для организации на их базе современного логистического комплекса.

Всего на торги, организованные управлением принудительного исполнения главного управления юстиции облисполкома, выставлялись пять зданий, принадлежащих “БелВитунифарму” и расположенных в промышленной зоне на проспекте Фрунзе. По словам судебного исполнителя Николая Атрахимовича, недвижимость арестована в счет погашения задолженности предприятия по исполнительным производствам.

В результате были реализованы четыре здания общей площадью около 26 тыс. кв. м, в том числе бывший главный производственный корпус площадью почти 25 тыс. кв. м, склад (около 1,1 тыс. кв. м), а также две небольших постройки для караульной службы.

Как сообщил индивидуальный предприниматель из Витебска Павел Яковицкий, совместно с партнерами он планирует создать здесь логистический центр с сопутствующим комплексом услуг.

Напомним, что на базе этой инфраструктуры «БелВитунифарм» намерен реализовать инвестпроект по организации производства лекарственных средств по полному циклу. На предприятии сообщили, что будут готовы прокомментировать возникшую ситуацию после получения документов о результатах аукциона.
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