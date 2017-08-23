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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС ПРОЙДЕТ 24 АВГУСТА В ХОЙНИКСКОМ РАЙОНЕ
09:20 24.08.2017

24 августа в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике состоится заседание коллегии Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в департаменте, на коллегии будут подведены итоги реализации мероприятий госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года в I полугодии 2017 года.

На заседание коллегии приглашены представители государственных заказчиков и исполнителей госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС, местных органов власти, а также руководители подведомственных организаций.
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