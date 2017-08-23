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ЭКОНОМИКА РБ
В БЮДЖЕТ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 1,3 МЛРД РУБЛЕЙ
18:04 23.08.2017
В бюджет Гомельской области в январе-июле 2017 года поступило 1333,5 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 429,9 млн рублей, в местные бюджеты – 903,6 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, более половины доходов бюджета области в истекшем периоде традиционно сформировано за счет поступлений трех налогов: 20,6% – за счет подоходного налога, 18,8% – за счет акцизов, 12,7% – налога на добавленную стоимость.
Формирование бюджета Гомельской области в январе-июле 2017 года обеспечивали около 470 тысяч плательщиков, в том числе более 19 тысяч организаций, 26 тысяч индивидуальных предпринимателей и 413 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные платежи.
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