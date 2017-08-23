Белорусская сельхозтехника презентована на Краевой выставке достижений в области развития растениеводства, которая состоялась 18 августа в Красноярском крае (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, в рамках выставки была проведена демонстрация сельскохозяйственной техники. Белорусскую продукцию представили официальные дилеры ОАО «МТЗ», «Гомсельмаш», «Брестсельмаш» — такие как ООО «Канскагропромснаб», а также представители заводов, специально прибывшие для участия в выставке.

Были представлены 7 моделей тракторов, комбайны производства Гомсельмаш, а также стенды по сушке и переработке зерна. Кроме того, были продемонстрированы в работе машины по уборке кукурузы и картофеля.