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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА ПРЕЗЕНТОВАНА НА КРАЕВОЙ ВЫСТАВКЕ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
17:50 23.08.2017
Белорусская сельхозтехника презентована на Краевой выставке достижений в области развития растениеводства, которая состоялась 18 августа в Красноярском крае (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, в рамках выставки была проведена демонстрация сельскохозяйственной техники. Белорусскую продукцию представили официальные дилеры ОАО «МТЗ», «Гомсельмаш», «Брестсельмаш» — такие как ООО «Канскагропромснаб», а также представители заводов, специально прибывшие для участия в выставке.
Были представлены 7 моделей тракторов, комбайны производства Гомсельмаш, а также стенды по сушке и переработке зерна. Кроме того, были продемонстрированы в работе машины по уборке кукурузы и картофеля.
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