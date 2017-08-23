По состоянию на 1 июня 2017 г. в органы по труду, занятости и социальной защите заявлены сведения о наличии 50,1 тыс. вакансий, на учете состояло 37,5 тыс. безработных.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, спрос на работников по рабочим профессиям составил 54,5%. Удельный вес безработных, имеющих рабочие профессии, увеличился с 76,6% на 1 декабря 2016 г. до 79,1% на 1 июня 2017 г.

Из общего количества вакансий, заявленных в органы по труду, занятости и социальной защите, 39 тыс. вакансий, или 77,8% находились в городской местности, из них по рабочим профессиям 52,7%.

В сельской местности заявлено 11,1 тыс. вакансий, из них по рабочим профессиям 60,6%.

В городской местности наиболее востребованными на рынке труда являются рабочие профессии, такие как арматурщик, бетонщик, вальщик леса, водитель, каменщик, кондитер, контролер-кассир (контролер), кровельщик, курьер, маляр, мастер по маникюру, крановщик, машинисты, монтажник; облицовщик-плиточник, официант, парикмахер, повар, плотник-бетонщик, портной, продавец, санитар(ка), сборщик обуви, спасатель-пожарный, токарь, швея, штукатур, электромонтер охранно-пожарной сигнализации, электросварщик ручной сварки.

Среди специалистов и служащиих наиболее востребованными являются страховой агент, аккомпаниатор, акушерка, библиотекарь, ветеринары, воспитатели; врачи, главный бухгалтер, инженеры, инструктор по лечебной физкультуре, контролер исправительного учреждения, лесник, мастера, медсестры, музыкальный руководитель, педагоги, психолог, прорабы, специалисты по продаже; фармацевты, фельдшеры, хормейстер, художественный руководитель.

В сельской местности востребованы рабочие профессии: водитель, животновод; изготовитель полуфабриката из мяса птицы, каменщик, маляр, обвальщик тушек птицы, оператор машинного доения, оператор по искусственному осеменению животных и птицы, плотник-бетонщик, повар, санитар(ка), станочник деревообрабатывающих станков, токарь, трактористы; электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Среди специалистов и служащих на селе нужны: агроном, бригадиры в растениеводстве, бухгалтер, ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер, врач-специалист, главный агроном, главный бухгалтер, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, главный инженер, зоотехники, инженеры, медицинская сестра, музыкальный руководитель, педагог-психолог, руководитель физического воспитания (.

Численность безработных, не имеющих профессии, составила 966 человек (на 01.12.2016 − 1218 человек). Удельный вес безработных, не имеющих профессии, снизился с 3,4% на 1 декабря 2016 г. до 2,6% на 1 июня 2017 г. Удельный вес вакансий для неквалифицированной рабочей силы вырос с 3% на 1 декабря 2016 г. до 4,1% на 1 июня 2017 г.

Наименее востребованными на рынке труда являются работники следующих профессий:

в городской местности – водитель погрузчика, дорожный рабочий, животновод, кладовщик, кондуктор, контролер на контрольно-пропускном пункте, оператор электронно-вычислительных машин, плотник, почтальон, продавец-консультант, слесарь механосборочных работ, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, станочник деревообрабатывающих станков, столяр, транспортировщик, укладчик-упаковщик, формовщик изделий и конструкций, электрогазосварщик, электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, администратор, диспетчер, кассир, охранник, помощник воспитателя, предприниматель (индивидуальный), секретарь, социальный работник, специалист по кадрам, техник, техник-программист, товаровед, экономист, юрист;

в сельской местности – дорожный рабочий, машинист (кочегар) котельной, плотник, почтальон, продавец, слесарь механосборочных работ, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-ремонтник, укладчик-упаковщик, швея, штукатур, охранник, помощник воспитателя, предприниматель (индивидуальный), социальный работник.