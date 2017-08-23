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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛГИДРОМЕТ ПЛАНИРУЕТ В 2018 ГОДУ ОРГАНИЗОВАТЬ В МИНСКЕ ПУНКТ АЭРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
16:53 23.08.2017
ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» (Белгидромет) планирует в 2018 году организовать в Минске пункт аэрологических наблюдений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, это будет сделано с целью повышения оправдываемости прогнозов погоды.
Пробный выпуск радиозонда (имитатора) с территории Белгидромета состоялся 18 августа в 14.30. Указанное мероприятие проводилось с целью оценки возможности использования для радиозондирования площадки возле зданий Белгидромета.
Наполнение оболочки производились гелием в отличие от традиционно используемого для этих целей водорода.
Аэрологические наблюдения в виде радиозондирования атмосферы в Минске производились с 1937 года. С 1945 года Минская аэрологическая станция размещалась в здании Минской обсерватории, расположенного на территории нынешнего проспекта Независимости, 110.
С 1 апреля 1998 года радиозондирование в Минске прекращено из-за ремонта здания обсерватории и демонтажа аппаратуры для радиозондирования (комплекс АВК-1).
Поднимаясь в высокие слои атмосферы (25-30 км) наполненная газом оболочка разрывается, зонд падает на землю.
В связи с этим Белгидромет обращается к жителям Минска и других населённых пунктов Беларуси в целях сбора подробной информации о траектории полёта радиозонда для специалистов представляет интерес сведения о месте его падения. В случае обнаружения оболочки радиозонда необходимо сообщить об этом в Белгидромет по тел. 267-22-31.
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