Интернет-портал Министерства образования www.edu.gov.by переходит на ресурсы Республиканской облачной платформы компании beCloud.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе beCloud, для размещения портала облачный оператор предоставит министерству виртуальную инфраструктуру – IaaS-сервис с возможностью управления всеми виртуальными ресурсами продукта из выделенного веб-интерфейса.

Сотрудничество beCloud и Министерства образования предусматривает развитие высокопроизводительных цифровых решений и облачных сервисов в сфере образования на базе FusionCloud компании Huawei, генерального подрядчика Республиканской облачной платформы.

«Требования заказчиков постоянно растут, и вместе с этим меняется сам облачный рынок. Если раньше Министерство образования было вынуждено разворачивать инфраструктуру на своих серверах, то теперь у организации появилась возможность хранить собственные ресурсы и резервные копии на удаленной площадке. При таком подходе вырисовывается явный плюс – об инфраструктуре позаботится beCloud. Также очевидна значительная экономия на оборудовании: у министерства больше не будет необходимости в приобретении, установке и поддержке дорогостоящих систем хранения», – пояснил генеральный директор beCloud Сергей Поблагуев.

Виртуальная инфраструктура – один из самых распространенных сценариев использования облачных технологий. Организация может размещать веб-страницы на физических машинах, но это может вызвать проблемы при внедрении новых сервисов и функций. Однако если заказчик получает возможность работы в облаке, он не будет испытывать трудностей, например, при масштабировании своего решения.

Объем занимаемого пространства виртуальной инфраструктуры интернет-портала www.edu.gov.by для хранения и обработки информации составит 1 ТБ (16 виртуальных ядер, 32 ГБ виртуальной оперативной памяти) и значительно расширится с размещением на ресурсах платформы пилотных проектов, которые министерство планирует запустить уже в ближайшие месяцы.

«Цифровая трансформация всех сфер общественной жизни стала основным трендом последних лет. Подобные изменения не обходят стороной и сферу образования. Министерство образования в партнерстве с компаниями beCloud и Huawei активно работает над созданием цифровых инициатив, касающихся развития высших и средних учебных заведений, удобства взаимодействия педагогов, учеников и их родителей», – отметил директор Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Беларуси Павел Лис.