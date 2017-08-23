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ЭКОНОМИКА РБ
ЖОДИНСКИЙ «СВIТАНАК» ОТКРЫЛ ДВА ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНА В РОССИИ
16:17 23.08.2017
ОАО «Свiтанак» Жодино открыло два фирменных магазина в России: в Твери и Нижнекамске (Татарстан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», «Свiтанак» – одно из крупнейших в Беларуси предприятий по производству трикотажного белья и верхнего трикотажа для детей и взрослых. Производственные мощности позволяют выпускать в год свыше 18 млн единиц трикотажных изделий в год.
Сегодня одно из ведущих предприятий концерна «Беллегпром» активно продвигает свою продукцию как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Фирменная сеть ОАО «Свiтанак» насчитывает 73 магазина, в том числе 7 — за пределами республики.
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