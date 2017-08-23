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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ГЕРМАНИИ И БЕЛАРУСИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И РЕКОМЕНДАЦИИ» СОСТОИТСЯ В МИНСКЕ 27 СЕНТЯБРЯ
15:53 23.08.2017
Специализированная международная конференция «Государственно-частное партнерство в Германии и Беларуси: сравнительный анализ и рекомендации» пройдет в Минске 27 сентября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве инвестиций и приватизации, главная цель мероприятия – поддержка развития ГЧП в Беларуси посредством демонстрации современных подходов и практик к реализации проектов государственно-частного партнерства, которые применяются в Германии и призваны способствовать расширению сфер экономического сотрудничества двух стран.
Участие в конференции примут эксперты, обладающие значительным опытом в исследовании вопросов ГЧП, формировании законодательной базы, разработке и реализации конкретных проектов государственно-частного партнерства, представители органов государственного управления, немецких и белорусских компаний, заинтересованных в участии в реализации проектов ГЧП.
В рамках подиумных дискуссий участники встречи обсудят особенности развития государственно-частного партнерства двух стран, перспективы реализации ГЧП в международном контексте. Эксперты из Германии поделятся с белорусскими коллегами многолетним опытом практического применения ГЧП для развития объектов здравоохранения, образования и транспортной инфраструктуры. Кроме того, будет представлен опыт Беларуси в формировании соответствующих условий внедрения ГЧП в экономическую практику страны, а также пилотные проекты, находящиеся на стадии подготовки.
Организаторы мероприятия - Немецко-белорусский экономический клуб, Международная юридическая компания Arzinger & Partners, Национальное агентство инвестиций и приватизации.
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