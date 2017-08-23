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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАМНАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВА «МИНСКАЯ ПОЧТА» ПРОВЕДЕТ 24 АВГУСТА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ С НАСЕЛЕНИЕМ
15:50 23.08.2017
Заместитель начальника производства «Минская почта» по эксплуатации Елена Прокопеня 24 августа проведет прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белпочта», задать вопросы по приобретению товаров белорусских производителей через интернет-магазин РУП «Белпочта можно с 14.00 до 16.00 по телефону: 293-59-48.
В этот день также будет организован прием граждан и юридических лиц с 16.00 до 20.00.
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