Заместитель начальника производства «Минская почта» по эксплуатации Елена Прокопеня 24 августа проведет прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белпочта», задать вопросы по приобретению товаров белорусских производителей через интернет-магазин РУП «Белпочта можно с 14.00 до 16.00 по телефону: 293-59-48.

В этот день также будет организован прием граждан и юридических лиц с 16.00 до 20.00.